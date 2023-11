Tanques nos arredores da cidade de Gaza

Testemunhas na Faixa de Gaza disseram que tanques israelitas entraram esta segunda-feira num bairro nos arredores da cidade de Gaza, noticiou a agência francesa AFP.

As fontes citadas pela AFP disseram que as forças israelitas cortaram a estrada de Salahedine, que liga o norte ao sul da Faixa de Gaza.Segundo a agência espanhola, os soldados israelitas controlam o território desde a fronteira oriental do enclave até à estrada de Salahedine, na direção da cidade de Gaza.Ver mais🔴 Ao minuto.

