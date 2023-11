Tanques entraram esta manhã na Faixa de Gaza e cortaram a ligação ao sul. Israel diz que há combates dentro do território com o Hamas

Tanques israelitas entraram num bairro nos arredores da cidade de Gaza. À agência AFP, testemunhas indicaram que as forças israelitas cortaram a estrada de Salahedine, que liga o norte ao sul da Faixa de Gaza.Um vídeo divulgado nas redes sociais e verificado pela Al Jazeera mostra as forças israelitas a disparar sobre um carro em Gaza.

Cleverly sublinhou também a necessidade de evitar que o conflito se alastre para outras regiões, apelando ao homólogo para que use a sua influência para evitar uma escalada.Testemunhas no local disseram à agência AFP que foram vistos tanques no distrito Zaytoun e que estavam a disparar contra qualquer veículo que tente avançar pela rua.

“As nossas atividades e operações vão continuar e aumentar de acordo com as fases da guerra. Esta é uma operação terrestre alargada à Faixa de Gaza. Forças terrestres, tanques, infantaria estão a avançar em direção aos terroristas”, afirmou durante uma conferência de imprensa. headtopics.com

O porta-voz da IDF acrescentou que as forças terrestres estão já envolvidas em confrontos com o Hamas no interior da Faixa de Gaza. O Hezbollah revelou ter destruído um drone israelita que sobrevoava o sul do Líbano. O equipamento estaria perto da cidade de Khiam, a cerca de cinco quilómetros da fronteira com Israel.

“Israel também está a lutar pelo mundo ocidental” destaca o politólogo, José Filipe Pinto. Alerta que Netanyahu está a “condenar reféns” ao assumir como prioridade desmantelar a estrutura do Hamas.Está agendada para esta segunda-feira uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas com o intuito de discutir a situação na Faixa de Gaza. headtopics.com

Centenas de edifícios ficaram 'completamente destruídos' na Faixa de Gaza na sequência dos bombardeamentos israelitas realizados durante a noite de sexta-feira, informou hoje a Defesa Civil palestiniana.

