Táxis mais baratos e cadastro limpo. Saiba o que muda

O diploma surge na sequência do relatório final do grupo de trabalho para a modernização do setor do táxi, coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que apontava para três pontos estruturantes para a nova lei: contingentação, digitalização do mercado e tarifário.

condenação, com trânsito em julgado, por infrações de natureza criminal às normas relativas às prestações de natureza retributiva, às condições de segurança e saúde no trabalho, à proteção do ambiente, à responsabilidade profissional ou ao Código da Estrada, praticadas no exercício da atividade de motorista de táxi;inibição para o exercício do comércio, nos termos do...

e de carrinhos e acessórios para transporte de crianças ou cadeiras de rodas ou outros meios de pessoas com mobilidade reduzida. O decreto-lei entra em vigor esta quarta-feira, dia 1 de novembro. Há cinco anos, na mesma data, começou a produzir efeitos o

Os municípios são as autoridades de transportes competentes designadamente na fixação do contingente de táxis em cada concelho, licenciamento dos veículos e estabelecimento de 'tarifas específicas'.

