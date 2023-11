Suspeito de tiroteio e sequestro no Japão tem 86 anos e pertenceu à máfia

Tsuneo Suzuki, de 86 anos, foi detido na terça-feira numa estação dos correios da localidade de Warabi (prefeitura de Saitama, norte de Tóquio), onde se barricou durante mais de oito horas e reteve dois trabalhadores.

Suzuki invadiu a estação dos correios empunhando uma arma de fogo, com a qual efetuou vários disparos, segundo testemunhas oculares, e foi detido pela polícia no mesmo local após os dois reféns terem conseguido escapar ilesos.

Acredita-se que o suspeito seja um ex-membro de um grupo 'yakuza' (máfia japonesa), de cujos membros as autoridades japonesas mantêm registos, tendo-lhe sido confiscada aquando da detenção uma arma semelhante a uma pistolaAs autoridades pensam que Tsuneo Suzuki terá sido também o autor de um outro tiroteio que ocorreu uma hora antes no Hospital Geral de Toda, a 1,5 quilómetros da estação dos correios, e no qual ficaram feridos um médico...

Suzuki é suspeito dos crimes de posse ilegal de armas de fogo e munições e extorsão de reféns, entre outros possíveis crimes, e deverá continuar detido até que sejam apresentadas acusações formais contra eleO incidente aconteceu uma hora depois de um tiroteio num hospital na cidade de Toda, onde duas pessoas ficaram feridas. A polícia afirmou estar a investigar os dois casos conjuntamente devido à possibilidade de estarem relacionados.

