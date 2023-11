Suspeito de tiroteio e sequestro no Japão é ex-membro da máfia japonesa

Suzuki invadiu a estação dos correios empunhando uma arma de fogo, com a qual efetuou vários disparos, segundo testemunhas oculares, e foi detido pela polícia no mesmo local após os dois reféns terem conseguido escapar ilesos.

Segundo a investigação em curso, Suzuki terá disparado da rua contra o hospital e fugido, de seguida, numa mota em direção aos correios, onde se barricou. Tsuneo Suzuki terá também confessado ser o autor do tiroteio no hospital, assim como ter ateado fogo no apartamento onde morava, num outro incidente ocorrido pouco antes do tiroteio e da tomada de reféns, informou a NHK.

Suzuki é suspeito dos crimes de posse ilegal de armas de fogo e munições e extorsão de reféns, entre outros possíveis crimes, e deverá continuar detido até que sejam apresentadas acusações formais contra ele.

:

