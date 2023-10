Suspeito de ter matado jovem em maio no concelho de Almada detido pela PJ

O suspeito de ter matado um jovem de 24 anos em maio, na zona da Sobreda, concelho de Almada (distrito de Setúbal), foi detido na quinta-feira, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado, a PJ adianta que sobre o suspeito, de 30 anos, recaem"fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada" e de um crime de detenção de arma proibida.

Ainda segundo a PJ, os crimes terão sido praticados na noite de 26 de maio na via pública, quando"o suspeito, munido com uma faca idêntica a uma faca de mato" de dimensões não apuradas, se dirigiu à vítima, um homem de 24 anos,"com o propósito de o matar".

Os crimes terão sido cometidos por"razões completamente fúteis e, aparentemente, relacionadas com o consumo e tráfico de produtos estupefacientes", acrescenta a PJ. A PJ releva também que o suspeito irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. headtopics.com

Casal de estrangeiros geria hostel em Almada que funcionava como plataforma de imigração ilegalNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Casal de estrangeiros geria hostel em Almada que funcionava como plataforma de imigração ilegalForam constituídos arguidos pelos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. Consulte Mais informação ⮕

Os 385.000€ em ajustes directos de Joana MortáguaAlberto Gonçalves comenta os ajustes directos para “apoio técnico” à vereadora de Almada Joana Mortágua. Consulte Mais informação ⮕

‘Bombinhas’ em escola ferem onze crianças em AlmadaArtigos pirotécnicos apreendidos pela GNR, assim como um isqueiro. Consulte Mais informação ⮕

Quem é o suspeito (ainda em fuga) do tiroteio no Estado norte-americano do Maine?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

EUA: Pelo menos 16 mortos e dezenas de feridos em tiroteios no MaineSuspeito armado ainda não foi capturado. Consulte Mais informação ⮕