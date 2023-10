Suspeito de envolvimento em atentado em Bruxelas foi detido em Espanha

A polícia espanhola anunciou esta sexta-feira que deteve uma pessoa suspeita de estar envolvida no atentado de 16 de outubro em Bruxelas, no qual morreram dois cidadãos suecos que iam assistir ao jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia, de apuramento para o Euro 2024.

Com base nas informações fornecidas pelas autoridades belgas, foi aberta uma investigação sobre a possível relação deste indivíduo com o autor dos ataques em Bruxelas."Os esforços realizados permitiram-nos determinar que ambos estariam ligados a atividades relacionadas com o crime organizado", acrescentou a polícia espanhola.

Esta não é a primeira detenção após o atentado, pois outros dois homens suspeitos de terem ligações com o agressor foram detidos na França, tendo sido acusados de associação criminosa para fins terroristas e de cumplicidade em homicídio vinculado a uma organização terrorista. headtopics.com

Na passada quarta-feira, o Ministério Público belga anunciou também a detenção de outra pessoa por suspeita de vínculo com a arma usada pelo agressor. Recorde-se que na noite de 16 de outubro, o tunisiano Abdesalem Lassoued matou a tiro dois cidadãos suecos que estavam em Bruxelas para assistir ao jogo entre Bélgica e Suécia. No ataque, um terceiro cidadão sueco ficou ferido.

Consulte Mais informação:

dntwit »

Detido em Espanha suspeito de estar envolvido no atentado em BruxelasHomem estava escondido em Málaga com documentos falsos. Consulte Mais informação ⮕

Detido em Espanha mais um suspeito de envolvimento no ataque de BruxelasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Líderes reunidos em Bruxelas com foco no Médio Oriente e em desafios europeusEncontro visa a uma pausa humanitária em Gaza e negociações sobre uma solução de dois Estados. Consulte Mais informação ⮕

PSD critica Bruxelas por ignorar erros do Governo no PRR'Do meu ponto de vista, não tem sido suficientemente enfática a anotar o erro da estratégia que o Governo português segue', considera Luís Montenegro. Consulte Mais informação ⮕

Bruxelas assina acordo sobre o Corredor do Lobito e dá 500 milhões para saúde globalA União Europeia assinou hoje, ao abrigo do programa Global Gateway, três acordos para promover o Corredor do Lobito e um outro acordo de 500 milhões de euros para reforçar a área da saúde global. Consulte Mais informação ⮕

PSD critica Bruxelas por ignorar erros do Governo na execução do PRRA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pertence ao PPE, família política europeia da qual o PSD faz parte. Consulte Mais informação ⮕