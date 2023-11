Susana Dias Ramos de luto: 'Que os anjos te recebam como mereces…'

Susana Dias Ramos recorreu às redes sociais este domingo, dia 29 de outubro, para prestar homenagem a uma produtora da Freemantle Portugal. Andreia Fisher de Almeida, produtora da Freemantle Portugal, faleceu e Susana Dias Ramos prestou homenagem através dos Instastories.

'Minha linda Andreia… esta despedida deixa-me perdida, como todas as despedidas fora de tempo', começou por escrever. 'Comigo fica a EXperiencia que tivemos juntas! Obrigada pelo teu sorriso. Que os anjos te recebam como mereces…', acrescentou. As duas trabalharam juntas no projeto da TVI, 'A Ex-periência'.

