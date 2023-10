Surpreendente Girona volta a ganhar e lidera Liga espanhola

No seu estádio de Montilivi, o Girona prosseguiu a sua fantástica campanha na 'LaLiga', chegando à 11.ª jornada com nove vitórias, um empate e somente uma derrota, frente ao 'colosso' Real Madrid.

O Girona chega aos 28 pontos, mais três do que o Real Madrid e quatro do que o FC Barcelona, equipas que vão jogar no sábado o 'el clásico' do futebol espanhol. O domínio dos catalães foi intenso, terminando mesmo a primeira parte com 70% de posse de bola, mas só no final conseguiram mesmo a vitória, com uma jogada bem construída que Herrera finalizou, com um forte remate de longe.

Claramente em crise, o Celta de Vigo, de Rafa Benitez, continua no 18.º lugar, primeiro em zona de despromoção, com seis pontos apenas.

