Surpreendente Girona ganha nos descontos e lidera Liga espanhola

Um golo do venezuelano Yangel Herrera, já nos descontos finais, permitiu esta sexta-feira ao Girona bater o Celta de Vigo, por 1-0, e assim isolar-se no comando da Liga espanhola de futebol. No seu estádio de Montilivi, o Girona prosseguiu a sua fantástica campanha na 'LaLiga', chegando à 11.ª jornada com nove vitórias, um empate e somente uma derrota, frente ao 'colosso' Real Madrid.

O Girona chega aos 28 pontos, mais três do que o Real Madrid e quatro do que o FC Barcelona, equipas que vão jogar no sábado o 'el clásico' do futebol espanhol. O domínio dos catalães foi intenso, terminando mesmo a primeira parte com 70% de posse de bola, mas só no final conseguiram mesmo a vitória, com uma jogada bem construída que Herrera finalizou, com um forte remate de longe.Claramente em crise, o Celta de Vigo, de Rafa Benitez, continua no 18.º lugar, primeiro em zona de despromoção, com seis pontos apenas. headtopics.com

Leões jogaram com menos um desde o minuto oito. Coates respondeu à expulsão com golo. Piasecki empatou.

