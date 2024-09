Surfista português Francisco Ordonhas sagra-se campeão europeu júnior

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralUm morto e dois feridos graves em colisão rodoviária na A25 em Celorico da Beira

Português beneficiou das eliminações precoces dos seus dois mais diretos rivais, os franceses Noa Dupouy e Paco Alonzo .O português Francisco Ordonhas sagrou-se este campeão campeão europeu júnior de surf, depois de ter chegado à final do Pro Junior Raso, na Corunha, em Espanha, segunda e última etapa do Pro Junior europeu.

Já apurado para a final, Francisco Ordonhas pôde festejar o título antes da bateria decisiva, uma vez que o espanhol Jocobo Trigo, único que ainda lhe podia roubar o troféu, foi afastado nas meias-finais. Caso tivesse vencido o Pro Raso, Matias Canhoto podia também ter garantido a presença no Mundial, mas viu Dylan Donegan dos Santos ultrapassá-lo na última onda.

Surf Portugal Esporte Campeão Europeu

