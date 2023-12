Surfista de 21 anos enfrenta o Canhão da Nazaré com naturalidade

Com apenas 21 anos, António Laureano enfrenta o Canhão da Nazaré com a maior naturalidade do mundo, mas ainda não encontrou a expressão certa para descrever o que sente quando desce pelas maiores ondas do mundo. Só de ver mete medo! A Praia do Norte, na Nazaré, é a Meca do surf de ondas gigantes.

Quando há um swell colossal é ver os big riders, como são conhecidos os surfistas que praticam a disciplina mais perigosa do surf, a entrar na água e enfrentar ondas bravias que chegam aos 30 metros de altura! A época de espera da Big Wave Challenge começou a 1 novembro e termina dia 31 de março de 2024. É nesse período que aparecem estas ondas devido às tempestades de inverno que ocorrem no norte do Oceano Atlântico e desencadeiam uma série de fenómenos marítimos que resultam num espetáculo de invulgar beleza e grandiosidade. O que faz com que essas ondas sejam muito maiores nesta zona do que em outros lugares da costa portuguesa é a presença de um desfiladeiro submerso chamado canhão Canhão da Nazar





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal terá de gastar mais 2 mil milhões de euros por ano na Defesa até 2037O Estado português terá de gastar mais 2 mil milhões de euros por ano no orçamento da Defesa nacional até 2037 de modo a convergir com a meta que combinou com a Aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN ou NATO, na sigla em inglês), da qual Portugal é membro, calcula o Conselho das Finanças Públicas (CFP), numSegundo o conselho presidido por Nazaré Costa Cabral, nas últimas décadas, Portugal gastou, em média, o equivalente a 1,5% ou 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no setor militar, valor que fica muito abaixo dos 2% do PIB, meta com a qual o governo PSD-CDS se comprometeu num acordo feito em 2014

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Sindicato Independente dos Médicos defende acordo intercalar com o GovernoO Sindicato Independente dos Médicos (SIM) defendeu esta terça-feira que o acordo intercalar com o Governo para aumentos salariais revela "sentido de responsabilidade" face ao momento do SNS e traduz-se em mais 400 euros mensais para os médicos

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo chega a acordo com Sindicato Independente dos Médicos para aumento salarialO Governo anunciou um acordo intercalar com o Sindicato Independente dos Médicos para um aumento salarial em janeiro de 2024. A Federação Nacional dos Médicos fica de fora deste acordo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Debate sobre o Orçamento do Estado para 2024 termina com 70 alteraçõesO período de quatro dias de debate e votação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) terminou ontem, no Parlamento, e, à hora de fecho desta edição (ao início da noite), já somava cerca de 70 alterações e clarificações (aprovadas) do texto inicialmente entregue pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, a 10 de outubro, de acordo com um levantamento mais exaustivo feito pelo Dinheiro Vivo (DV).

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Mural de boas vindas ao 'Little Portugal' em Londres inaugurado com elogiosO mural é uma homenagem à 'contribuição da comunidade' portuguesa e uma forma de “refletir e reconhecer a identidade deste bairro”, explicou a presidente da autarquia londrina de Lambeth.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Falta de avaliação e evidência de resultados dos contratos com universidades norte-americanasA falta de avaliação e de evidência de resultados dos contratos com as três universidades norte-americanas não podem ser substituídas por insultos e por uma desqualificação retórica do sistema científico nacional.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »