Supremo Tribunal norte-americano reverte decisão que garantia direito ao aborto

O Supremo revogou o acórdão "Roe v Wade", ao fim de quase cinquenta anos depois do caso que consagrou o direito ao aborto nos Estados Unidos.O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América reverteu a decisão Roe v Wade, que dava direito às mulheres de realizarem abortos. headtopics.com

cada Estado fica livre para proibir ou autorizar a realização de abortos. A decisão foi aprovada por maioria, com seis votos a favor - um dos quais com declaração de voto - e três contra.

Tribunal Judicial de Leiria condena mulher a pena suspensa pelo crime de lenocínioA arguida 'arrendou e disponibilizou a trabalhadores do sexo' um total de 13 imóveis, nos distritos de Leiria, Santarém, Évora e Faro. Nas casas, diversas pessoas prestavam serviços sexuais. Consulte Mais informação ⮕

Tribunal Interamericano de Direitos Humanos vê 'com preocupação' situação dos YanomamisO Tribunal Interamericano de Direitos Humanos (IDH) disse hoje que vê 'com preocupação' a situação humanitária da comunidade Yanomami no Brasil, vítima do 'avanço violento' dos mineiros, incluindo agressões sexuais e aliciamento com álcool e drogas. Consulte Mais informação ⮕

Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e GazaProcurador Karim Khan est&225; no terminal de Rafah, entre Egito e Gaza, e avan&231;a que impedimento de assist&234;ncia humanit&225;ria por Israel "pode constituir crime de guerra". Consulte Mais informação ⮕

Supremo recusa habeas corpus e ex-administrador do BPP continua preso a cumprir pena de 6 anosSupremo rejeitou os argumentos da defesa e confirmou que crime de fraude fiscal não prescreveu. Fernando Lima foi condenado por ter desviado 2,1 milhões de euros dos cofres do Banco Privado Português. Consulte Mais informação ⮕

40 anos Tribunal Constitucional. Direito a investigar a paternidade caducaO Procurador-Geral Adjunto veio requerer a declaração, com força obrigatória geral, da inconstitucionalidade da norma que previa a extinção, por caducidade, do direito de investigar a paternidade, em regra, a partir dos 20 anos de idade do filho. Consulte Mais informação ⮕

Ordem dos Enfermeiros vai a votos sob acusações de 'golpe eleitoral'. Lista excluída avançou para tribunalLista concorrente à do atual vice-presidente foi excluída por ter sido entregue fora de prazo. O candidato Mário André Macedo fala em 'truque de secretaria'. Diferendo vai ser resolvido em tribunal. Consulte Mais informação ⮕