Super Apps e a revolução da web3 no Ocidente

As Super App, extremamente populares na China e sudoeste asiático, não são permitidas no mundo Ocidental porque as características que as tornam tão convenientes são precisamente aquelas que a sociedade Ocidental tem rejeitado.

Essa revolução na interação entre empresas e consumidores vai ter um impacto significativo em todas as atividades de marketing, podendo as Super App servir de inspiração, uma vez que nesta vertente estão seguramente uma década à frente do Ocidente.A web3 é utilizada com uma wallet num smartphone, onde tudo é representado por tokens, os quais são identificados por códigos embutidos em Qr Codes.

Porém, este tipo de identificação digital não é suficiente na economia regulada, pois não inclui uma identificação jurídica, a tal absolutamente necessária para que possam ser executadas as transações reconhecidas por lei. A solução na web3 é tokenização da identidade jurídica com uma abordagem semelhante à atual chave móvel digital, mas com uma vantagem.

Assim, vamos poder ter na UE a mesma conivência das Super App quanto à identificação jurídica na economia incumbente com total privacidade e cumprindo o RGPD, o que é muito diferente da China, por exemplo. Esta privacidade também é conseguida sem recurso ao anonimato, sendo, portanto, também muito diferente do ambiente pseudoanónimo da DeFi.

Super Apps Web3 Ocidente Conveniência Privacidade Serviços Financeiros

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Novidade no palco principal do Super Bock Super RockO cartaz do Super Bock Super Rock ganhou mais um nome

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ocidente divide-se após reeleição de PutinApós a vitória de Vladimir Putin nas eleições russas, o Ocidente mostra divisões em relação ao resultado, contrastando com as felicitações de países asiáticos e da América Latina.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Eleições na Rússia: parabéns a Putin são aviso ao OcidenteA “reeleição” do Presidente russo foi boa notícia para dirigentes do mundo inteiro, todos eles autoritários

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ataque ucraniano mata 25 em mercado em DonetskRússia acusa Kiev de atacar civis com armamento fornecido pelo Ocidente.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ocidente unânime na denúncia da vitória de Putin: “Uma eleição sem escolha”Governos europeus questionam legitimidade democrática das eleições presidenciais russas que o actual Presidente venceu com quase 90% dos votos. China e Índia querem estreitar laços com Moscovo.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Putin no discurso de vitória: Rússia não se vai deixar 'intimidar' pelo ocidenteReeleito presidente Vladimir Putin centrou o seu discurso de vitória na ofensiva na Ucrânia, tendo afirmado que a sua principal tarefa será 'reforçar a capacidade de defesa e as forças armadas'. Pela primeira vez, mencionou a morte de Alexei Navalny.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »