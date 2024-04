Submarino português parte à caça de navios-espiões russos

O submarino português ‘Arpão’ partiu esta quarta-feira da base naval no Alfeite, em Almada, à caça de navios-espiões russos, a norte dos Açores. O objetivo da missão, no seio da NATO, é dissuadir os homens de Putin, evitar o mapeamento do fundo do mar e que a localização exata dos cabos submarinos chegue a Moscovo.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Submarino Arpão em missão inédita no Ártico para controlar navios russosSubmarino portugu&234;s integra a Opera&231;&227;o "Brilliant Shield" da NATO, leva uma guarni&231;&227;o de 36 pessoas e vai vigiar embarca&231;&245;es russas no norte do Atl&226;ntico numa miss&227;o de dissuas&227;o.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Submarino Arpão navega pela primeira vez debaixo do gelo Ártico em missão da NATOEsta missão 'tem uma importância elevada' para a Marinha porque é a primeira vez que um submarino português vai operar 'por baixo do gelo Ártico', afirmou o almirante Gouveia e Melo.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

‘Arpão’ português à caça de navios russos no geloMissão para dissuadir homens de Putin, evitar o mapeamento do fundo do mar e que localização exata dos cabos submarinos chegue a Moscovo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Submarino português participa da Operação "Brilliant Shield" da NATOO submarino Arpão, da Marinha portuguesa, está prestes a escrever mais uma página na história da navegação portuguesa no fundo dos mares. Participando da Operação "Brilliant Shield" da NATO, o submarino vai vigiar embarcações russas no norte do Atlântico durante dois meses, com o objetivo de dissuadir possíveis interferências e promover a paz.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Submarino português navega pela primeira vez debaixo do gelo ÁrticoMissão da NATO visa dissuadir 'quem pensa' que pode estender o conflito além da Ucrânia. Gouveia e Melo salientou que esta missão 'tem uma importância elevada' para a Marinha.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

As 50 Canções que Anunciaram o 25 de Abril: #27 ‘Vento Irado’, José Almada (1970)Em contagem decrescente para a celebração do 50º aniversário do 25 de Abril, a BLITZ publica diariamente uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada na Revolução dos Cravos, com textos assinados por Luís Freitas Branco, autor do livro “A Revolução Antes da Revolução”. José Almada assombra a música popular portuguesa.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »