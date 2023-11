Subida do valor dedutível ao IRS aprovada no OE2024

O Governo tinha aprovado a subida do valor para 550 euros. Porém, e na sequência de propostas do PS e do PAN de alteração ao OE2024, o limite do valor dedutível vai subir para os 600 euros em 2024.A dedução de parte da renda da casa ao IRS estava balizada nos 502 euros tendo, recentemente, o Governo aprovado em Concelho de Ministros a subida do valor para 550 euros.

Porém, e na sequência de propostas do PS e do PAN de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) hoje aprovadas, o limite do valor dedutível vai subir para os 600 euros em 2024. Neste terceiro dia de votações do OE2024 na especialidade, foi ainda aprovada uma proposta do PS que prevê que uma parcela dos encargos com a retribuição por prestação de serviço doméstico possa ser deduzida à coleta do IRS. A medida foi aprovada com o voto contra do PCP, a abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal e o voto favorável dos restantes partido





