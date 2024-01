Sub-secretário-geral da ONU alerta para a situação precária em Gaza

O sub-secretário-geral das Nações Unidas esteve na semana passada em Gaza e alerta para que a população deste território "está em risco de uma diminuição brutal".e do jornal Público minutos depois de chegar de Gaza onde, neste momento, cada criança tem apenas um litro de água por dia para viver e existe "apenas um chuveiro para cada 1850 pessoas".

O diretor-executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos conta ainda como no terreno Israel está a dificultar a entrada de ajuda humanitária e dos 500 camiões que antes entravam em Gaza, agora só entram no máximo 200. Moreira da Silva evita falar da crise política em Portugal por ser alto funcionário das Nações Unidas, embora admita em breve "dizer qualquer coisa" quando questionado se gostava de ver Luís Montenegro como primeiro-ministro. Garante que não guarda "qualquer ressentimento". Esteve em Gaza na última semana. Que situação encontrou no terreno, relativamente aos refugiados e relativamente aos próprios funcionários da ONU? Foi uma missão que já tinha sido tentada há um mê





Começou, nos arredores de Abidjan, Costa do Marfim, no moderníssimo Estádio Olímpico de Ebimpé, conhecido popularmente por Arc du Triomphe por causa das 96 colunas que suportam a cobertura do edifício, a 34.ª edição da Taça da África das Nações, na opinião deste que vos escreve a competição mais divertida do futebol mundial graças à forma descontraída como as seleções encaram o torneio – é vulgar várias equipas instalarem-se no mesmo hotel – e ao estilo de futebol que se predispõem a colocar em campo, geralmente ofensivo até à protérvia, com poucas amarras táticas e poucos ferrolhos defensivos, excetuando talvez as equipas do Magreb que, mais influenciadas pelo jogo que se pratica na Europa têm alguma tendência a estratificar-se dentro de manigâncias próprias de estratagemas que usam e abusam dos erros alheios

