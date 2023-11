Stella Assange em Lisboa: 'A prisão de Julian Assange é um ataque à liberdade de imprensa'

Stella Assange, mulher do denunciante e ativista Julian Assange, veio a Lisboa lembrar que a prisão do marido é um ataque à liberdade de imprensa – e a todos nós.

No palco do Altice Arena, ouvimos a mulher de Assange a falar de injustiça, conhecemos uma startup, a vencedora do pitch, que ajuda os advogados a fazerem o seu trabalho com um algoritmo de IA, e uma denunciante avisou que nos próximos tempos o aumento dos deepfakes estará aí para tornar ainda mais difícil a distinção entre a verdade e a mentira. Stella Assange não gosta de palco. E isto nota-se. Sentada no Altice Arena, rodeada dos cubos luminosos que são a imagem de marca da Web Summit, a mulher de Julian Assange titubeia quando lhe é dada a palavra, tem dificuldade em olhar para a plateia, que a aplaude várias vezes, contorce as mãos, com unhas muito curtas e ar roído. A vida desta advogada, mãe de dois rapazes, filhos do jornalista, ativista pela liberdade de imprensa, fundador da WikiLeaks, Julian Assange

