Sporting visita o Estoril na sétima jornada da Liga

António Coimbra da Mota deverá contar com uma nova enchente esta noite para o Estoril - Sporting , com os bilhetes para os adeptos leoninos a “voarem” apenas em alguns minutos

Rúben Amorim faz também três mexidas na equipa inicial face ao último encontro com o AVS , com as saídas de Daniel Bragança, Geovany Quenda e Conrad Harder para as entradas de Morita, Geny Catamo e do estreante Maxi AraújoIan Cathro faz três mexidas na equipa em relação ao último jogo em Vila do Conde com o Rio Ave , com as saídas de Xeka, João Carvalho e André Lacximicant para as entradas de Jandro Orellana, Alejandro...

Sporting focado no Estoril e Amorim descarta Liga dos CampeõesO treinador Rúben Amorim afirma que o Sporting não está a pensar na Liga dos Campeões e que o foco principal é vencer o jogo contra o Estoril. Apesar do bom arranque de época, Amorim frisa que não se sente confortável com a pressão de ser considerado 'imparável'. Pedro Gonçalves e Edwards continuam ausentes, mas há dois regressos importantes ao plantel.

Palaphita Estoril Deli & Market: Um festim de sabores, em São Pedro do EstorilVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Líder Sporting tenta continuar em `modo` perfeito no EstorilO líder Sporting, que não arranca uma edição da I Liga de futebol com sete vitórias há 34 anos, vai tentar manter sexta-feira, na visita ao Estoril Praia, o seu registo perfeito na abertura da sétima jornada.

Treinador do Estoril diz que Sporting “é um exemplo”Ian Cathro diz que “cada jogo &233; uma oportunidade de melhorar e somar pontos”.

Veja o onze do Sporting para o jogo com o Estoril: novidade no ataque dos leõesEncontro da 7.ª jornada da Liga Betclic arranca às 20h15, na Amoreira.

Ian Cathro diz que Sporting 'é um exemplo' para o EstorilNa antevisão do jogo de abertura da 7ª jornada, o treinador do Estoril elogiou o Sporting, dizendo que a equipa 'é um exemplo', e sublinhou que 'Gyokeres tem muita qualidade, mas há outros jogadores'.

