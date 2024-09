Sporting vence: organização e talento levam à vitória

O AVS tinha a intenção de retardar o golo do Sporting , mas os leões foram criando oportunidades atrás de oportunidades. A vitória é mérito da organização e dos jogadores de Alvalade.

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.

