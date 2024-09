Sporting vence no intervalo frente ao Vizela

◉ A vantagem é curta para tanto domínio. Só dá leão, que marcou por Harder ???????? e Gyökeres ????????

Hjulmand roubou a bola a meio-campo, Harder isolou Gyökeres que, na cara de Ochoa, colocou a bola no fundo da baliza. Gyökeres deixou Trincão no caminho do golo, o internacional português atirou de pé esquerdo, mas Ochoa defendeu com o ombro. Cruzamento de Harder na esquerda, Trincão desviou com a parte interior do pé esquerdo, mas a bola saiu ao lado.

Sporting Vizela Liga Portuguesa Futebol Harder Gyökeres

