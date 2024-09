Sporting vence Benfica no derby de andebol

Espera-se lotação praticamente esgotada em Alvalade, que tem tido muita animação nas imediações ao longo do dia. A vitória folgada do andebol ante o Benfica , no Pavilhão João Rocha é, até agora, o momento alto do dia no

Pela primeira vez na história, Sporting e AVS medem forças. De recordar que a formação nortenha está em estreia na Primeira Liga, depois de ter sido criada apenas em 2023/24, na altura devido a uma futura da SAD com o Vilafranquense. “Olhamos muito para a forma de jogar desta equipa e, principalmente, para o Gil Vicente da época passada, em especial no jogo em Alvalade, porque na segunda volta já não tinham oVítor Campelos. Temos algumas dúvidas de como se vão apresentar defensivamente. Na parte ofensiva não costuma mudar muito. Fomos fazer um reconhecimento para ser mais fácil para os nossos jogadores.

Para esta partida, Rúben Amorim teve três contrariedades de última hora, já que Gonçalo Inácio, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves lesionaram-se nos últimos dias. O trio juntou-se, assim, a um boletim clínico muito concorrido, e que contém ainda Vladan Kovacevic, Jeremiah St. Juste, Diogo Pinto e Rafa Nel.

