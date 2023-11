Sporting quer vencer no Bessa e segurar liderança isolada na I Liga

A verdade estava a apresentar um futebol muito vertical e apelativo. Contudo, as três ultimas jornadas trouxeram à tona algumas debilidades, sobretudo no paradigma defensivo.

Já a equipa de Rúben Amorim está leve e solta, com uma filosofia de jogo bastante consistente. Com os reforços Viktor Gyökeres e Morten Hjulmand em grande plano, o conjunto leonino não larga o topo da tabela classificativa, somando apenas um empate, nos oito jogos disputados.

Para além disso, certamente que os jogadores irão querer dar uma resposta, após a mais recente divisão pontual com os polacos do RKS Raków (1-1), a contar para a fase de grupos da Europa League. As duas equipa possuem peças bastante capacitadas. Do lado do Sporting, os olhos estão postos no matador sueco, referido anteriormente. A aquisição mais cara da história dos leões tem correspondido ao investimento... e à pressão, somando já oito golos em seu nome. O atleta de 25 anos alia capacidade de explosão com poderio físico, sendo assim muito difícil de ser parado. headtopics.com

Já o Boavista tem nas suas fileiras uma dupla que tem surpreendido tudo e todos. Tiago Morais tem sido uma constante ameaça às defensivas contrárias, utilizando a sua velocidade vertiginosa para colocar em sentido o opositor direto. Para além disso, possui uma extrema facilidade na hora de finalização. Este excelente arranque de época já lhe valeu o bilhete para os sub-21. Não esquecer de Róbert Bozenik.

Na antevisão, Rúben Amorim destacou a importância do embate, salientando o futuro compromisso com os encarnados : "O nosso derby é daqui a duas semanas. Se não ganharmos a Boavista e Estrela da Amadora, não estaremos em primeiro lugar. É sempre importante chegar em primeiro lugar a esses desafios". headtopics.com

