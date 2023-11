Sporting pretende aumentar vantagem e chegar ao dérbi na liderança da I Liga

Vizela 0-2 FC Porto: Marca EustáquioTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroFOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

"Para se ganhar campeonatos, temos de ganhar os nossos jogos, mas os outros têm de perder pontos também. Nesta fase, ainda é muito cedo para estarmos a fazer contas. Neste momento, com a diferença de golos, não estamos em primeiro lugar. Queremos recuperar essa posição, contra uma equipa muito difícil", frisou o treinador dos 'leões'.

"O nosso dérbi é daqui a duas semanas. É importante chegar em primeiro lugar a esses desafios, mas o aliciante é o mesmo. Queremos ganhar o jogo, é isso que vamos tentar fazer, mesmo se o Benfica tivesse ganho. O Sporting de Braga também perdeu pontos e nós queremos seguir com a nossa dinâmica de vitórias", argumentou Rúben Amorim. headtopics.com

O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, expressou recentemente que Pedro Gonçalves é"o jogador com mais azar", por lutar pelas posições"mais difíceis" na seleção, o que o deixou fora das derradeiras convocatórias da equipa das 'quinas'.

O Sporting, segundo classificado, com 22 pontos, visita o Boavista, no sexto lugar, com 15, na segunda-feira, às 20:15, em jogo da nona jornada da I Liga, no Estádio do Bessa, no Porto, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.PortugalAcordo representa investimento superior a 20 milhões de euros por época. headtopics.com

