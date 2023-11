O Sporting pretende chegar ao dérbi lisboeta, daqui a duas semanas, na liderança da I Liga de futebol e o objetivo passa por recuperar e aumentar a vantagem na visita ao Boavista, assumiu hoje o treinador Rúben Amorim

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro que encerra a nona jornada do campeonato, Rúben Amorim rejeitou algum aliciante extra pelo facto de o Benfica ter perdido pontos na receção ao Casa Pia, mas considera importante dilatar a vantagem.

“Sabemos claramente o que queremos fazer. O que nos coloca algumas dúvidas será a forma como o Boavista se tem apresentado. Está a atravessar dificuldades financeiras, mas tem um grande caráter. É uma equipa muito bem trabalhada, com boas dinâmicas e está a fazer um excelente campeonato, não tem pressão nenhuma. headtopics.com

“Fui um jogador mais fraquinho que o Pote, mas a minha geração era menos forte do que a atual. Estou a metê-lo a jogar em várias posições a ver se o levam. Ele tem é de jogar, marcar, assistir, correr muito, mas a verdade é que, nesta geração, é muito difícil entrar. O mesmo com Nuno Santos e Paulinho. Têm de trabalhar no máximo”, realçou.

Sporting pretende aumentar vantagem e chegar ao dérbi na liderança da I Liga

