Sporting homenageia Maria Elvira, idosa que salvou objetos do clube

O Sporting homenageou Maria Elvira , uma idosa que perdeu quase tudo num incêndio mas conseguiu salvar objetos do clube. A homenagem aconteceu durante o jogo contra o Al-Ittihad, que terminou com uma vitória para os leões por 3-1.

Maria Elvira foi aplaudida pelos adeptos de Alvalade e recebeu um presente simbólico do clube.

Sporting Homenagem Incendio Maria Elvira

Maria Elvira, adepta do Sporting que perdeu a casa nos incêndios, ovacionada em AlvaladeA sportinguista viu a sua casa ser consumida pelas chamas que devastaram Norte e Centro do país durante a última semana. Este domingo foi recebida em Alvalade e esteve com Varandas e Rúben Amorim.

Alvalade faz homenagem a Maria Elvira, a idosa que perdeu quase tudo num incêndio mas salvou objetos do SportingMaria Elvira abraçou o treinador e pousou na fotografia da equipa dos leões.

