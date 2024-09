Sporting focado no Estoril e Amorim descarta Liga dos Campeões

O Sporting vai jogar ao Estoril e Rúben Amorim diz que a equipa não estará a pensar na Liga dos Campeões. O treinador confirma a ausência prolongada de Pedro Gonçalves e Edwards, mas conta com dois regressos.na liderança, com o melhor ataque, a melhor defesa e o melhor marcador da competição. Este é um dos melhores arranques de época do clube, mas Rúben Amorim não gosta dessa conversa.

O próximo jogo dos ‘leões’ é no Estoril e Amorim recebeu boas notícias. Apesar de Pedro Gonçalves e Marcus Edwards só terem regresso previsto para depois da pausa internacional, "Não estamos a pensar no PSV. Pensamos que temos de ganhar no Estoril. Os rivais estão a jogar bem e não perdem pontos, nós também não podemos perder", afirma o técnico do Sporting.está de regresso ao serviço dos 'leões' após ter sofrido uma lesão. Atualmente, o Sporting segue como líder da I Liga.

Foram sorteados, esta quarta-feira, os encontos da 3.ª eliminatória da edição 2024/25 da Taça de Portugal em futebol, com jogos marcados para 18 a 21 de outubro.

Sporting CP Rúben Amorim Estoril Praia Liga Dos Campeões Pedro Gonçalves Marcus Edwards

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Palaphita Estoril Deli & Market: Um festim de sabores, em São Pedro do EstorilVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Líder Sporting tenta continuar em `modo` perfeito no EstorilO líder Sporting, que não arranca uma edição da I Liga de futebol com sete vitórias há 34 anos, vai tentar manter sexta-feira, na visita ao Estoril Praia, o seu registo perfeito na abertura da sétima jornada.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Treinador do Estoril diz que Sporting “é um exemplo”Ian Cathro diz que “cada jogo &233; uma oportunidade de melhorar e somar pontos”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ian Cathro diz que Sporting 'é um exemplo' para o EstorilNa antevisão do jogo de abertura da 7ª jornada, o treinador do Estoril elogiou o Sporting, dizendo que a equipa 'é um exemplo', e sublinhou que 'Gyokeres tem muita qualidade, mas há outros jogadores'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Ian Cathro diz que Sporting “é um exemplo” para o EstorilO treinador do Estoril Praia não teme o jogo com o Sporting, da sétima jornada da I Liga, e considera a equipa campeã nacional 'um exemplo' para o que quer construir nos ‘canarinhos’.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Rúben Amorim assume 'melhor Sporting' desde que chegou a AlvaladeTécnico dos leões assume que a equipa está 'mais perto da sua ideia', mas afasta comentários que é imparável. Rubén Amorim analisou momento de forma do Sporting antes da visita ao Estoril.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »