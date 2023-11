Sporting estreia-se na Taça da Liga para impedir apuramento do Farense

Os vencedores de cada um dos grupos seguem em frente na prova e vão defrontar-se na 'final four', mais uma vez marcada para Leiria, com meias-finais em 23 e 24 de janeiro e a final em 27.O treinador lembrou que não há"muito tempo para treinar" e afirmou que poderão haver novidades no 'onze', numa altura em que a equipa está numa 'onda' de vitórias, o que"dá mais confiança".

Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”

“Quem não se sente...”: agricultores não querem ceder água do Alqueva a Espanha e lembram intenções dos espanhóis no passado“Quem não se sente...

:

RTPNOTICIAS: Farense sem receio quer ganhar em Alvalade para seguir em frente na Taça da LigaO treinador do Farense disse hoje que a sua equipa vai apresentar-se na quinta-feira em Alvalade sem receios, sabendo que uma vitória frente ao Sporting assegurará a passagem à `final four` da Taça da Liga de futebol.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Rúben Amorim lembra que receção ao Farense é “jogo decisivo” na Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Rúben Amorim lembra que receção ao Farense é 'jogo decisivo' na Taça da LigaTreinador dos leões afirmou que não há 'muito tempo para treinar'.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Sporting de Braga e Casa Pia empatam 1-1 na Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Sporting de Braga e Casa Pia empatam na Taça da LigaPizzi inaugurou o marcador, aos 62 minutos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Sporting de Braga tem 'ambição natural' de estar na final four da Taça da LigaO Sporting de Braga tem a ambição de estar na final four da Taça da Liga de futebol e tem tido 'um desempenho exibicional de muito bom nível', considerou hoje o seu treinador, Artur Jorge.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »