Sport TV recupera direitos de transmissão da Liga dos Campeões

Os direitos de transmissão televisiva da Liga dos Campeões de futebol (UEFA Champions League) regressou à Sport TV, que também irá transmitir a Supertaça Europeia, confirmou hoje à Lusa fonte oficial.Contactada pela, fonte oficial da empresa salientou que a Sport TV ganhou o pacote de"jogos mais importantes" da competição a partir da próxima época (2024/2025).

Além da UEFA Champions League, a Sport TV garantiu também os jogos da UEFA Europa League e da atualmente designada UEFA Conference League. Os direitos de transmissão televisiva adquiridos incluem também as finais das respetivas competições assim como a Super Taça Europeia.Subscreva a nossa newsletter e tenha as notícias no seu e-mail todos os diasA Sport TV retoma, assim, os direitos de transmissão da competição que dita o campeão europeu de clubes entre o futebol masculino, depois de em 2018 estes terem sido atribuídos à Eleven Sports (atual DAZN).

