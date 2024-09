SPD contra-ataca em Brandeburgo e dá fôlego a Scholz

Após o desastre eleitoral na Turíngia e na Saxónia, o Partido Social-Democrata de Olaf Scholz contrariou as sondagens e ficou à frente da Alternativa para a Alemanha em Brandeburgo . A vitória no estado-bastião do partido de centro-esquerda dá ao chanceler margem de manobra, mas a situação dos parceiros da coligação nacional ficou ainda mais aflitiva. À direita, a CDU, maior partido da oposição, também sai chamuscada.

De esquerda na economia, conservadora nos costumes, contra a imigração: o curioso caso da talentosa Sahra Wagenknecht, por Daniel Oliveira Centro de gravidade da UE pode deslocar-se do eixo franco-alemão para países de leste, bálticos e nórdicos? Ameaças à segurança e eleições estaduais: a “mistura explosiva” que levou a Alemanha a apertar fronteirasAlemanhaIncêndios: “Se a comida não aparecer nos próximos dias, vai haver animais com fome ou a serem abatidos pelos próprios proprietários”Incêndios: “Se a comida não aparecer nos próximos dias, vai haver animais com fome ou a serem abatidos pelos próprios proprietários”O Governo e Rui Moreira querem resolver o...

Olaf Scholz SPD Eleições Brandeburgo Alemanha

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Partido de Scholz contraria sondagens e vence extrema-direita em Brandeburgo, mostram projeçõesSegundo as sondagens à boca das urnas, o Partido Social-Democrata (SPD) obteve 30,9% dos votos, conseguindo ganhar por pouco ao partido extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que conquistou 29,7%, nas eleições estaduais em Brandeburgo este...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Partido de Scholz contraria sondagens e vence extrema-direita em Brandeburgo, mostram projeçõesSegundo as sondagens à boca das urnas, o Partido Social-Democrata (SPD) obteve 30,9% dos votos, conseguindo ganhar por pouco ao partido extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que conquistou 29,7%, nas eleições estaduais em Brandeburgo este...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Partido de Scholz contraria sondagens e vence à extrema-direita em Brandeburgo, mostram projeçõesSegundo as sondagens à boca das urnas, o Partido Social-Democrata (SPD) obteve 30,9% dos votos, conseguindo ganhar por pouco ao partido extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que conquistou 29,7%, nas eleições estaduais em Brandeburgo este...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Eleições em Brandeburgo: um teste para o governo de ScholzAs eleições estaduais em Brandeburgo deste domingo serão consideradas um importante teste para o governo de Olaf Scholz, após os resultados desastrosos do chanceler nas eleições em Turíngia e Saxónia. A Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve uma vitória histórica na Turíngia, enquanto na Saxónia conquistou o segundo lugar, ameaçando a União Democrata-Cristã (CDU).

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Avanço de partidos extremistas ameaça economia e demografia da AlemanhaPróximas eleições regionais, em Brandeburgo, no domingo, são consideradas uma prova de fogo para o atual chanceler, Olaf Scholz, e para o seu partido.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

João Duque: Apesar de alívio no IRS, receita das finanças públicas 'está a correr bem'O comentador da Renascen&231;a sublinha um quadro de conforto or&231;amental.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »