Sp. Braga perde em casa contra o Maccabi Tel Aviv na Europa League

Nesses primeiros 30 minutos, o Sp. Braga pode lamentar um remate de El Ouazzani à barra da baliza de Mishpati, num lance antecedido de mão na área de rigor que nem o árbitro nem o VAR valorizaram.

Mas o esforço dos minhotos perdia-se invariavelmente em mais um passe ou na procura do melhor ângulo de remate.Entrada determinada, a pressionar o Maccabi e a ser decisivo no lance que ditou o penálti da vitória.De processos bem mais simples, o Maccabi fez questão de lembrar a Matheus que a noite seria de constantes sobressalto.

Inconformado com o rumo dos acontecimentos, Carlos Carvalhal apostou em três alterações para a segunda parte, riscando Guitane, Vítor Carvalho e El Ouazzani do plano de jogo.As alterações dinamizaram o ataque bracarense e Roberto Fernández ficou a centímetros do empate, com Mishpati a defender para o poste e Bruma a falhar de forma incrível a recarga. O Sp.

