Sorteio do Campeonato da Europa define adversários de Portugal

Estão definidos os grupos e os adversários da Seleção Nacional no Campeonato da Europa. Portugal ficou emparelhado no Grupo F do torneio continental, com Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs.A Chéquia vai marcar a estreia de Portugal na competição do próximo ano. Nos cinco confrontos entre os dois países, o saldo é claramente favorável aos portugueses, com quatro vitórias em cinco duelos.A única derrota aconteceu curiosamente no Europeu.

Foi em 1996, quando Poborsky ditou a eliminação da seleção portuguesa nos quartos-de-final. A equipa atual, que terminou a fase de apuramento no segundo lugar com os mesmos pontos da Albânia, está longe dessa geração de ouro do futebol checo. David Jurasek, do Benfica, foi um dos que jogou. Tomas Soucek, médio do West Ham, e o avançado Adam Hlozek, do Bayer Leverkusen, são nomes a ter em conta na seleção treinada por Jaroslav Silhavy.O segundo obstaculo para Portugal é a Turquia, que venceu o grupo de qualificação, onde ficou por exemplo à frente da Croáci





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Procuradora-geral da República esteve reunida com Presidente da República em BelémLuc&237;lia Gago, procuradora-geral da Rep&250;blica, esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Rep&250;blica no Pal&225;cio de Bel&233;m na sequ&234;ncia das buscas e deten&231;&245;es que est&227;o em curso.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Professores: greves e manifestação do Stop dependentes da decisão do Presidente da RepúblicaStop vai reunir comissões de greve depois de o Presidente da República falar ao país na quinta-feira. Greves e manifestação mantêm-se, mas pertinência será avaliada em função da decisão de Marcelo.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Presidente da República vai dissolver o Parlamento e salvaguardar o Orçamento do EstadoMarcelo Rebelo de Sousa aponta para eleições legislativas em fevereiro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente da República recebeu partidos após demissão de António CostaA luta pela sucessão no PS poderá ser entre o ministro José Luís Carneiro e o ex-ministro Pedro Nuno Santos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Presidente da República vai comunicar ao país a decisão para ultrapassar atual crise políticaA reuni&227;o do Conselho de Estado vai decorrer um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter ouvido os oito partidos representados na Assembleia da Rep&250;blica.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Presidente da República vai comunicar ao país a decisão para ultrapassar a crise políticaA reuni&227;o do Conselho de Estado vai decorrer um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter ouvido os oito partidos representados na Assembleia da Rep&250;blica.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »