Soraia Moreira: “Deixo-vos aqui conteúdo escrito que também é assustador”

“Sei que os meus seguidores talvez estivessem à espera de uma fantasia para o Halloween, mas deixo-vos aqui conteúdo escrito que também é assustador”, começou por referir a vencedora do “Big Brother 2020” numa publicação no Instagram. “A guerra em Israel/Palestina, Rússia/Ucrânia. A crise climática. A crise habitacional e económica”, enumerou Soraia Moreira. https://www.instagram.

:

OBSERVADORPT: Moreira alerta que qualidade dos serviços de saúde não depende da Câmara do PortoRui Moreira diz que, apesar do município passar a assumir competências na saúde, a qualidade dos serviços não depende da autarquia. 'Se era esta a descentralização que gostaria? Não', admite.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Autarca Rui Moreira acusa Metro do Porto de sucessivos atrasos nas obrasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Moreira não permite “mais nenhuma frente de obra” do metroAutarca defende que “a cidade não pode morrer pelo cumprimento do PRR”, que financia a obra do metrobus na Boavista e as novas linhas Rosa e Rubi - esta última inclui uma nova ponte sobre o Douro.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Moreira alerta que qualidade dos serviços de saúde não depende da Câmara do PortoO presidente da Câmara do Porto alertou que, apesar do município passar a assumir competências na saúde, aprovadas por maioria pela Assembleia Municipal, a qualidade dos serviços não depende da autarquia, nem a eventual falta de médicos.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Joe e Jill Biden distribuem livros e doces a crianças para assinalar o HalloweenA primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, distribuiu esta segunda-feira livros infantis, enquanto o seu marido, o presidente Joe Biden, deu doces a um grupo de crianças na Casa Branca, para celebrar o Halloween.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Halloween na Casa Branca: Joe e Jill Biden distribuem livros e doces a criançasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »