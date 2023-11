Sonae emagrece lucros e engorda com Sparkfood saudável

Numa equipa em que duas mulheres assumem o protagonismo no Dakar de 2024, a grande novidade do Team Astara é o 02 Concept e a aposta no combustível sintético 100% neutro em carbono. Mais do que uma evolução do carro do ano passado, este 02 Concept foi alvo de uma reformulação quase completa que começou logo com a troca do motor 7.0 V8 por um mais eficiente, compacto e leve 2.9 V6 biturbo. Já a aposta no e-fuel, mantém-se.

A aposta da Astara Team no Dakar justifica-se pela exposição mediática que uma prova deste tipo proporciona, mas também pela imagem de aventura, dureza, resiliência e desafio permanente que todos associam ao Dakar. Os números falam por si: 37 milhões de espectadores na TV e 4,5 milhões de seguidores nas redes sociai

