Somalilândia e Etiópia estabelecem acordo de acesso ao mar

No Corno de África, o novo ano trouxe uma novidade geopolítica. A Somalilândia irá garantir aos navios etíopes acesso ao Mar Vermelho. Em contrapartida, a Etiópia deverá tornar-se o primeiro Estado a reconhecer internacionalmente a República da Somalilândia.

O líder da Somalilândia, Muse Bihi Abdi, anunciou «com imenso orgulho» o «acordo mutuamente benéfico entre a Somalilândia e a Etiópia» que estabelece que «em troca de 20 km de acesso ao mar para as forças navais etíopes, concessionadas por um período de 50 anos, a Etiópia irá reconhecer formalmente a República da Somalilândia». O acordo abre um precedente importante, uma vez que se trata do primeiro Estado a reconhecer a Somalilândia.A Etiópia perdeu o acesso ao mar após a secessão da Eritreia. Nas últimas décadas, era através do Djibouti, país onde vários países estabeleceram bases militares, que garantia esse acesso, mediante o pagamento de cerca de 1.5 mil milhões de dólares por an





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estados Unidos anunciam alargamento das operações de proteção marítima no Médio OrienteOs Estados Unidos anunciaram o alargamento das suas operações de proteção marítima no Médio Oriente em aliança com Estados árabes da região e vários países europeus. A decisão foi tomada após a vaga de ataques recentes a navios mercantes no Mar Vermelho, lançados a partir de portos do Iémen pelos rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Costa responde a "azedume" de Passos: "Deve ser cansativo andar oito anos à espera que o diabo chegue"Supremo Tribunal do Colorado proíbe Donald Trump de concorrer às presidenciais por incentivar insurreição "Cunhas que salvam crianças não fazem mal a ninguém": D. José Ornelas comenta caso das gémeas luso-brasileiras Quem são os Houthis do Iémen e porque têm atacado navios no Mar Vermelho? Manchester City na final do Mundial com portugueses em destaque Incêndio em lareira destrói totalmente habitação e deixa casal desalojado em Coruche Sporting diz que foi prejudicado e pede "urgente uniformização" dos critérios do videoárbitro Segundo boletim estatístico, a idade média estimada aumentou em todas as carreiras, com exceção das carreiras médica e de investigação científica. Quase dois terços dos trabalhadores da administração pública tinham, em junho, 45 e mais anos de idade, tendo a idade média no Estado subido para 48,3 anos em 2023, segundo o boletim estatístico divulgado esta terça-feira

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

O que o próximo ano nos reserva em termos geopolíticos?Da guerra na Ucrânia ao risco de uma escalada do conflito no Médio Oriente entre Israel e Hamas ou à sempre delicada situação de Taiwan e às tensões no Mar Vermelho, o Ano Novo herda muitas incógnitas. Em tempo de balanços sobre o ano que termina, e que foi marcado pela disrupção geopolítica, olhamos para o que o próximo ano nos pode reservar. O futuro nunca foi linear, mas a atual instabilidade da ordem internacional faz da previsão um exercício ainda mais arriscado. Por agora, apenas o potencial de transformação pode ser tomado como dado adquirido de 2024. E não é só em Portugal que se coloca a hipótese de mudança. O calendário eleitoral sugere que, em tempos de agitação, 2024 trará momentos decisivos. Mais de metade da população mundial será chamada às urnas no próximo ano, com eleições em Taiwan, na Rússia, na Índia, no Reino Unido, nos Estados Unidos e a formação de um novo parlamento europeu

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Não houve boas notícias sobre ambiente em 2023? Sim, várias, do lince ao alto-marApesar de todos os recordes climáticos e cataclismos, 2023 também ficou marcado por várias notícias positivas na área do ambiente, tanto em Portugal como a nível internacional.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Serviço Jesuíta aos Refugiados questiona capacidade da Agência para a Integração, Migrações e AsiloO processo de integração de imigrantes e refugiados em Portugal é um mar de burocracia, segundo o Serviço Jesuíta aos Refugiados.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Costa diz que governo nos Açores foi 'fiasco' e 'barafunda' que PSD quer implementar a nível nacionalSobre as legislativas, a 10 de mar&231;o, Ant&243;nio Costa diz que Marcelo errou, deseja "que saia uma solu&231;&227;o est&225;vel" e acredita que isso s&243; acontecer&225; tendo "por base o PS".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »