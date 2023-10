Sofia Ribeiro revela ter em casa 'ajuda valiosa': 'Faço muita questão de partilhar e agrade ...

Sofia Ribeiro tem partilhado diversos desabafos através das redes sociais. As duas sobrinhas da atriz vivem agora consigo, e a gestão da sua rotina ainda está a ser organizada. No Instagram começou por escrever: 'E a vossa manhã de greve como foi?… Cá por casa ainda não parámos! Dia de limpezas e arrumações, com a ajuda da @weghocom e da Delfina, que faz parte de uma equipa dedicada e de confiança'.

'De há uns anos para cá, uma vez por semana conto com a ajuda valiosa deles e não podia estar mais satisfeita! Por isso faço muita questão de partilhar e agradecer. Se quiserem saber mais, passem na página deles para ficarem a conhecer todos os serviços disponíveis que facilitam a nossa vida', revelou Sofia Ribeiro, mostrando-se agradecida pela ajuda nas limpezas. https://www.instagram.

Mulher desaparecida em Oliveira de Azeméis encontrada morta em ribeiroCorpo da mulher estava a cerca de 800 metros do local onde supostamente terá caído. Consulte Mais informação ⮕

'Terra que Vale o Céu': Ricardo Ribeiro lança novo discoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Mulher de 64 anos desaparecida em Oliveira de AzeméisBuscas prosseguem junto de um ribeiro. Consulte Mais informação ⮕

Ricardo Ribeiro: “Somos um país do Atlântico, mas um povo do Mediterrâneo”De volta aos fados, o cantor convoca o Sul em Terra que Vale o Céu. Fados recentes ou antigos, mas sempre novos, e filhos de uma ideia de tradição que, apesar de aberta, se reconhece como tal. Consulte Mais informação ⮕

Portugal não é uma prioridade para o Brasil - embaixador Francisco Ribeiro TellesO embaixador Francisco Ribeiro Telles considerou hoje, em Lisboa, que 'Portugal não é uma prioridade para a política externa brasileira'. Consulte Mais informação ⮕

Ana Sofia Cardoso faz publicação arrepiante: 'Obrigada pelo jornalismo tão humano'Nova publicação da jornalista tem provocado diversas reações. Consulte Mais informação ⮕