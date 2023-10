Sofia Coppola recusou realizar o último filme da saga “Crepúsculo”: “Era demasiado bizarro”

A realizadora Sofia Coppola revelou ter recusado realizar o último filme da saga “Crepúsculo”, “Amanhecer” (2011), por considerá-lo “demasiado bizarro”.

A realizadora encontrou-se com alguns dos produtores para discutir o seu envolvimento no filme, que acabou por ser realizado por Bill Condon e dividido em duas partes. “Tivemos uma reunião que nunca foi a lado nenhum”, afirmou, em entrevista à “Rolling Stone”.

“Achei aquela coisa dos lobisomens bizarra. O bebé. Era demasiado bizarro”, continuou. “Achei que seria divertido realizar um romance vampírico adolescente, mas o último filme é muito à frente”. headtopics.com

