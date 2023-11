Social-democrata português é o quarto eurodeputado mais influente no Parlamento Europeu

Social-democrata é o primeiro português e o quarto entre os 705 eurodeputados que constam no ranking hoje divulgado pelo Parlamento Europeu. O BWC EU Influence Index analisa a capacidade política de “influenciar a legislação, moldar a agenda política, ganhar votos e garantir posições de poder institucional”.

É o quarto eurodeputado mais influente no Parlamento Europeu, primeiro do grupo político que une os partidos do espetro da direita, como o PSD, o PPE, e o líder entre os eurodeputados de Portugal. José Manuel Fernandes destaca-se assim entre os 705 eurodeputados no, ranking de membros do Parlamento Europeu que mede a influência dos eurodeputados, nomeadamente na “capacidade do decisor político para influenciar a legislação, moldar a agenda política, ganhar votos e garantir posições de poder institucional





🏆 9. ojeconomico » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Delegação do Parlamento Europeu visita Lisboa para ver trabalho do centro para monitorizar dependênciasO Parlamento Europeu anunciou que um grupo de eurodeputadas vai visitar Lisboa na próxima semana para acompanhar o trabalho do Centro Europeu para a Monitorização de Drogas e Dependências.

Fonte: observadorpt - 🏆 9. / 66,528 Consulte Mais informação »

Nagorno-Karabakh: Parlamento Europeu expressa 'apoio incondicional' à soberania arméniaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 9. / 66,528 Consulte Mais informação »

Antigo vice do Parlamento Europeu e fundador do Vox baleado em MadridAlejo Vidal-Quadras foi transportado para o hospital consciente, adiantam fontes policiais.

Fonte: Renascenca - 🏆 9. / 66,528 Consulte Mais informação »

Antigo vice-presidente do Parlamento Europeu baleado na cabeça em MadridSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 9. / 66,528 Consulte Mais informação »

Parlamento Europeu adota posição negocial sobre normas para veículos a motorNormas prevêm aumento da durabilidade das baterias e redução das emissões dos pneus e dos travões.

Fonte: cmjornal - 🏆 9. / 66,528 Consulte Mais informação »

Antigo vice-presidente do Parlamento Europeu baleado na cabeçaA vítima foi transportada para o hospital em estado grave. O motivo do ataque ainda é desconhecido.

Fonte: revistasabado - 🏆 9. / 66,528 Consulte Mais informação »