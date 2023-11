Sobrecarga no SNS atrasa tratamentos contra o cancro da mama

Francisco Cavaleiro de Ferreira diz à Antena 1 que os rastreio e o diagnóstico têm decorrido sem constrangimentos.O presidente da Liga contra o Cancro avista também que há cada vez mais diagnósticos em mulheres abaixo dos 50 anos.No primeiro trimestre deste ano, a taxa de participação nos rastreios de cancro da mama é de 43 por cento.Francisco Cavaleiro de Ferreira garante que ainda há falta de literacia para esta doença.

Atrasos que se reflectem na vida real como a história de Alice Lamelas, de 68 anos. Recebeu o primeiro diagnóstico de cancro da mama, antes dos 50 e desde então, tem tido uma vida marcada por rastreios e por consultas de prevenção, como nos conta a repórter Cláudia Aguiar Rodrigues.

