Sob suspeita

Marcelo Rebelo de Sousa vetou o diploma de privatização da TAP. Por boas razões? De pende. A primeira objecção do Presidente é bizarra: Marcelo quer saber qual será o papel do Estado na companhia depois da privatização? Se Deus o permitir, será mínimo ou nulo. O que, atendendo aos milhares de milhões que lá foram enterrados, só pode ser visto com alívio.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Consulte Mais informação:

cmjornal »

'O Assassino': Michael Fassbender mata ao mais alto nível sob as ordens de David FincherDavid Fincher adapta uma banda desenhada francesa em 'O Assassino', com Michael Fassbender no papel da rigorosa, inflexível e amoral personagem do título. Eurico de Barros dá-lhe quatro estrelas. Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteSob aviso laranja v&227;o estar os distritos de Braga e Vila Real at&233; &224;s 9h00 e os de Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra at&233; &224;s 15h00. Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteO distrito de Viana do Castelo está hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteOs distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas que podem atingir a altura máxima de 10 metros entre as 06:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado. Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteBraga e Vila Real vão estar sob aviso laranja. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo: Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteO distrito de Viana do Castelo está esta quinta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à chuva. Outros distritos do país estão sob aviso laranja e amarelo devido a chuva e vento fortes. Consulte Mais informação ⮕