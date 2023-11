SNS: “O ministro deixou os portugueses entregues à sua sorte, não está muito preocupado com a saúde deles”, dizem os “Médicos em Luta”

De acordo com Susana Costa, a motivação dos médicos é cada vez menor devido à postura de Manuel Pizarro. Sobre a possibilidade de os sindicatos e o Governo chegarem a um acordo na próxima sexta-feira, a porta-voz do"Médicos em Luta" disse não acreditar"devido ao comportamento do Ministério da Saúde nos últimos 18 meses".

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) revelou hoje que médicos e Governo não chegaram a acordo sobre os aumentos salariais, mas consolidaram os avanços negociais em outras matérias, como férias e tempo de trabalho no serviço de urgência.

As negociações entre o Ministério da Saúde e o SIM e a Fnam iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.

Crise no SNS: sindicatos e Governo não chegam a acordo, aumento do salário dos médicos continua a separar as partesA IVG em Portugal: menos médicos disponíveis para o procedimento, DGS quer o fim dos três dias de reflexão, Conselho de Ética está contraA IVG em Portugal: menos médicos disponíveis para o procedimento, DGS quer o fim dos três dias de reflexão, Conselho de Ética está contraCrise no SNS: sindicatos e Governo...

:

RENASCENCA: PSD quer diretor-executivo do SNS a liderar negociações com médicosSociais-democratas consideram que o ministro da Sa&250;de, Manuel Pizarro, continua "sem solu&231;&227;o &224; vista" depois de meses de rondas negociais.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Médicos de saúde pública sobre acordo do SNS: 'Vai ser difícil haver 'fumo branco''Da reuni&227;o de domingo emergiu um "compromisso" do Governo para repor o hor&225;rio semanal de 35 horas para todos os m&233;dicos assim que o desejem e das 12 horas semanais de trabalho nos servi&231;os de urg&234;ncia.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: “É mais importante pôr de pé gestão” do SNS do que acordo com médicosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Marcelo: 'É mais importante pôr de pé gestão do SNS' do que acordo com médicosMarcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção para que haja 'um acordo, quando mais depressa, melhor, para serenar o ambiente e, sobretudo, serenar os portugueses'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Marcelo considera mais importante 'pôr de pé gestão' do SNS do que acordo com médicosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: 'É mais importante pôr de pé gestão' do SNS do que acordo com médicosO Presidente da República defendeu hoje que é mais importante 'pôr de pé a máquina de gestão' do Serviço Nacional de Saúde (SNS) do que chegar a um acordo entre o Governo e os médicos.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »