Smart cities: construir o futuro das cidades com o 5G

Mobilidade inteligente, gestão energética mais eficiente, abastecimento de água mais sustentável, serviços mais ágeis, segurança acrescida: não faltam exemplos de como o 5G está a moldar o futuro das cidades.

Num momento em que a eficiência energética e a escassez de recursos estão na ordem do dia, o 5G também ajuda a trazer um horizonte de sustentabilidade mais efetivo para as cidades. A era do 5G traz, por exemplo, o controlo em tempo real do consumo de energia, da rega dos jardins, da qualidade da água que bebemos ou do tratamento de resíduos urbanos.

Com o 5G, a segurança dos cidadãos também é reforçada. A análise de vídeo em tempo real, a partilha da localização exata ou o envio de informações e alertas contribuem para tornar o dia a dia de todos mais seguro. Seja um salvamento no mar, um acidente na autoestrada ou a identificação de pessoas em risco durante catástrofes, o 5G garante uma ação imediata em emergências. headtopics.com

Atualmente, o 5G da NOS já cobre todas as ilhas dos Açores.

A solução de vídeo analítica instalada no concelho permite analisar a mobilidade na cidade no seu todo – controlo de tráfego, trajetos e horários mais movimentados – para uma melhor gestão, com base em dados reais, completamente anonimizados. Para além de aumentarem a eficiência da mobilidade, as aplicações depermitem também melhorar a segurança da cidade. headtopics.com

Esta solução permite fornecer a contagem e monitorização da mobilidade dos cidadãos nacionais e estrangeiros, integrando todas as fontes de dados numa plataforma única que permita compreender quais os influenciadores da dinâmica do território, para uma alocação mais eficaz dos recursos no terreno, melhor planeamento municipal, gestão de eventos, comunicação endereçada à população nos locais adequados e melhor...

