Situação dramática entre médicos e governo em Portugal

04/11/2023 09:20:00 expresso 1 min.

Entramos no mês de novembro sem acordo entre médicos e governo e começa a desenhar-se uma situação “dramática” prevista pelo CEO do SNS. O que separa sindicatos e Ministério da Saúde são os aumentos salariais, área onde Manuel Pizarro só pode avançar até onde Fernando Medina deixar. Do mesmo modo, os sindicatos estão dependentes da força do movimento inorgânico “Médicos em Luta”. Neste episódio, conversamos com a jornalista Vera Lúcia Arreigoso.