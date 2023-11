Situação de crianças em Gaza alarma autoridades e ONG

“Neste hospital estão 130 bebés prematuros, portanto é um desastre humanitário à espera de acontecer”, afirma o responsável, antigo diretor do Al Shifa. Segundo o exército israelita, o recinto é um dos pontos nevrálgicos da extensa rede de túneis que o Hamas construiu ao longo dos últimos anos no subsolo de Gaza, e que utiliza para ataques diários de mísseis contra Israel.

Um idoso palestiniano testemunha a demolição de uma casa, ordenada por Israel, numa aldeia a sul de Hebron, na Cisjordânia ocupadaA solução dos dois Estados morreu ou é inevitável? O que a história nos conta, desde 1947 até à guerra em cursoAs imagens mostram um quarteirão inteiro transformado em ruínas, no lugar de prédios veem-se profundas crateras, à volta das quais circulam dezenas de palestinianos que tentam salvar quem...

O terminal de Rafah, no sul de Gaza e a única passagem para o Egito, vai permitir que a ajuda humanitária chegue ao território palestiniano. A organização não-governamental Save the Children, de defesa dos direitos das crianças, disse à Lusa que o número de crianças mortas nas últimas três semanas é maior que o número total de crianças mortas em conflitos no mundo inteiro desde os últimos três anos.

O Ministério da Saúde em Gaza descreve os seus serviços à beira de um colapso total, devido à falta de produtos médicos e de combustível para os geradores: faltam antibióticos, todos os sete serviços de cuidados intensivos neonatais em Gaza têm falta de medicamentos vitais, incluindo para a respiração dos bebés, e um corte de eletricidade “ameaça a vida de bebés recém-nascidos que estão dependentes de...

