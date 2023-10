Sistema humanitário 'à beira de um colapso total' em Gaza, alerta Guterres

Gaza está sob fortes bombardeamentos, sem internet e sem rede móvel. De Israel chega o aviso aos civis para fugirem para sul porque o Exército israelita diz que vai expandir, esta noite, a operação em GazaAntónio Guterres apelou mais uma vez ao aumento na entrada de ajuda humanitário no enclave, onde “a miséria está a crescer a cada minuto” e pediu ainda a “libertação incondicional” de todos os reféns.

O chefe da ONU alertou que, sem uma mudança fundamental, o povo de Gaza enfrentará uma avalanche sem precedentes de sofrimento humano.Israel intensificou esta sexta-feira à noite os bombardeamentos e as operações militares dos últimos dias contra Gaza, três semanas depois do ataque do Hamas em território israelita.

O Hamas refutou as acusações israelitas de ter criado os seus centros de comando debaixo do hospital Al Shifa, considerando-as “sem qualquer fundamento”.A União Europeia reforça o apelo à entrada de ajuda humanitária em Gaza e vários líderes dizem que o cerco de Israel é ilegal. Mais de metade da população de Gaza está deslocada e a falta de água está a pôr em risco milhares de pessoas.Notícias em 10 minutos. headtopics.com

Luana do Bem sobre roubo de catalisadores em carros antigos:"Isto é uma 'pescadinha de rabo na boca' e acho isso injusto"Israel divulga animação de como o Hamas está escondido no subsolo de um hospital em GazaPrimeira Liga: Moreirense vence em Arouca e aproxima-se da zona europeiaDaniela Tomé“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu...

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaJel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

António Guterres diz que sistema humanitário em Gaza enfrente colapso totalO Secretário-Geral da ONU afirma que o sistema humanitário em Gaza enfrenta o colapso total, com consequências inimagináveis para mais de dois milhões de civis. Alerta que à medida que os bombardeamentos se intensificam, as necessidades estão a crescer de forma mais crítica e colossal. Consulte Mais informação ⮕

António Guterres diz que sistema humanitário em Gaza enfrenta colapso totalO Secretário-Geral da ONU afirma que o sistema humanitário em Gaza enfrenta o colapso total, com consequências inimagináveis para mais de dois milhões de civis. Alerta que à medida que os bombardeamentos se intensificam, as necessidades estão a crescer de forma mais crítica e colossal. Consulte Mais informação ⮕

Novo alerta de Guterres sobre colapso total do sistema humanitário em GazaO Secretário-Geral da ONU alerta hoje, em comunicado, para o colapso total do sistema humanitário em Gaza com consequências inimagináveis. Consulte Mais informação ⮕

Guterres pede ajuste no sistema de entrada de ajuda em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Guterres está “chocado” com o que Guterres disseGuterres não gostou que Israel levasse à letra as suas declarações sobre “o vácuo” e o Hamas, mas o problema não é só de semântica – é das Nações Unidas e do seu persistente preconceito anti-Israel. Consulte Mais informação ⮕

Depois de Gaza, os ataques à Cisjordânia, o cerco a Guterres e o desconforto dos EUA...Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕