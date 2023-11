Sismo no Nepal deixa pelo menos 128 mortos

Pelo menos 128 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num sismo que abalou na sexta-feira o noroeste do Nepal, informaram este sábado as autoridades, num novo balanço. O Centro Nacional de Monitorização e Investigação de Terramotos do Nepal afirmou inicialmente que o abalo teve uma magnitude de 6.4 na escala de Richter, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos estabeleceu mais tarde uma magnitude de 5.6

. Um representante da administração local no distrito de Jajarkot, perto do epicentro e a cerca de 400 quilómetros a nordeste da capital nepalesa, Katmandu, disse que o número de mortos deverá aumentar, depois das autoridades nepalesas terem indicado num anterior balanço 69 mortos

:

CMJORNAL: Novo balanço indica que sismo no Nepal causou pelo menos 128 mortosAbalo teve uma magnitude de 5.6 na escala de Richter.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Sismo no noroeste do Nepal faz pelo menos 128 mortosPelo menos 128 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num sismo que sacudiu na sexta-feira o noroeste do Nepal, informaram hoje as autoridades, num novo balanço.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Sismo no noroeste do Nepal faz pelo menos 128 mortosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Sismo de magnitude 6,4 no Nepal faz pelo menos 37 mortosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Sismo de magnitude 6,4 no Nepal faz pelo menos 37 mortosO seu epicentro foi em Jajarkot, que fica a cerca de 400 quil&243;metros a nordeste da capital nepalesa, Katmandu.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Sismo de magnitude 6.4 no Nepal faz pelo menos 37 mortosAutoridades esperam aumento do número de vítimas.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »