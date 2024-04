Sismo de magnitude 6 atinge costa de Fukushima, Japão

A empresa que opera a central desativada de Fukushima Daiichi, TEPCO, disse que 'nenhuma anomalia' foi detetada no complexo da central, que sofreu um desastre nuclear devido a um sismo e tsunami em março de 2011. Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter atingiu hoje o leste do Japão, com epicentro na costa de Fukushima, mas sem ativar o alerta de tsunami nem causar danos significativos.

O abalo ocorreu pouco depois do meio-dia (04:00 em Lisboa), com epicentro a 40 quilómetros de profundidade ao largo da costa da província de Fukushima, no leste do país, avançou a Agência Meteorológica do Japão. A empresa que opera a central desativada de Fukushima Daiichi, TEPCO, disse na rede social X (antigo Twitter) que 'nenhuma anomalia' foi detetada no complexo da central, que sofreu um desastre nuclear devido a um sismo e tsunami em março de 2011

