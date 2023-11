Sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter sentido na ilha de São Jorge

Um sismo com magnitude 2,5 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha de São Jorge, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA)

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 10:57 locais e teve epicentro a cerca de um quilómetro a Oeste (W) de Beira, ilha São Jorge. De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Velas e Rosais (concelho de Velas).

O CIVISA adianta, ainda, que “este evento se insere na crise sismovulcânica em curso na ilha de São Jorge desde março de 2022”.Em 20 de setembro, o Governo Regional dos Açores anunciou que o CIVISA baixou o nível de alerta na ilha de São Jorge de V3 (sinais de atividade elevada) para V2 (sinais de atividade moderada). headtopics.com

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais” Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto headtopics.com

Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”Consumo de eletricidade em Portugal assegurado há mais de 24 horas por fontes renováveisVeja aqui as melhores imagens do Fórum Futuro do Trabalho e das MEPT 2023O outono metálico da MangoVOLT Live: é mais barato usar um carro a gasóleo que um elétrico carregado na rede...

'Música deve estar cada vez mais presente': barítono Jorge Chaminé faz deste lema uma responsabilidadeSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Jorge Amaral: “Schmidt culpa sempre os jogadores”Para o comentador da CMTV, Roger Schmidt nunca assume a responsabilidade nos maus momentos. Consulte Mais informação ⮕

MotoGP. Jorge Martin ganha sprint na TailândiaMiguel Oliveira terminou em 17.&186; lugar. Consulte Mais informação ⮕

Académico de Viseu empata a um golo com o Nacional na estreia de Jorge SimãoAcadémico de Viseu e Nacional empataram hoje 1-1 no Fontelo, na estreia de Jorge Simão no comando da equipa beirã, em jogo da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol. Consulte Mais informação ⮕

Jorge Martin vence GP da Tailândia em que Miguel Oliveira desistiuO piloto português recebeu a bandeira preta que obriga os pilotos a abandonarem a corrida, devido a problemas técnicos na sua mota, que não estaria conforme os regulamentos. Consulte Mais informação ⮕

Jorge Martin vence GP da Tailândia em que Miguel Oliveira desistiuVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕