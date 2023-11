Sirenes soam em várias localidades do norte de Israel. Forças Armadas detetam lançamento de 10 rockets e uma casa foi atingida

As sirenes que alertam para ataques aéreos tocaram e uma casa na cidade de Kiryat Shmona, no norte de Israel, foi atingida por um rocket, causando um incêndio. A polícia local informou que, até ao momento, não há vítimas a registar.O diretor do hospital Al-Quds, na Faixa de Gaza, garante que não há razão para Israel atacar aquele hospital.

O porta-voz militar israelita informou em comunicado de "múltiplos lançamentos" de projéteis do território libanês em direção à área de Har Dov . Um total de 24 camiões com ajuda humanitária entraram hoje na Faixa de Gaza através da passagem egípcia de Rafah, o maior comboio humanitário a entrar no enclave desde que Israel permitiu o acesso controlado, segundo a agência EFE.

Os Estados Unidos defenderam hoje que Israel deve "distinguir" nas suas operações militares entre o Hamas e os civis palestinianos, à medida que o exército israelita intensifica os seus bombardeamentos e operações terrestres na Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro britânico e o Presidente francês sublinharam hoje a necessidade de ser garantido "apoio humanitário urgente a Gaza", na sequência do prolongamento das operações militares de Israel em resposta ao ataque do Hamas.

Rishi Sunak e Emmanuel Macron falaram também da sua preocupação com o "risco de escalada na região, particularmente na Cisjordânia", e concordaram com a necessidade de "não perder de vista o futuro a longo prazo da região, em particular a necessidade de uma solução de dois Estados", de acordo com o gabinete do primeiro-ministro britânico.

Depois de um sábado em que várias cidades europeias, incluindo Londres, foram palco de grandes manifestações a pedir cessar-fogo no conflito israelo-palestiniano, neste domingo milhares saíram às ruas em Madrid e em Atenas, entre outras cidades.

Combates em Avdiivka terão levado a maiores perdas do ano para as forças armadas russasRelatório do Ministério da Defesa britânico diz que a Rússia terá sofrido elevadas perdas nos combates em Adviivka, em Donetsk – o número de soldados perdidos terá sido o maior desde o início do ano.

ONG aplaudem fim da exclusão automática de pessoas com VIH/sida no acesso às Forças ArmadasTrês ONG dizem que portaria que acaba com a exclusão automática de pessoas com VIH no acesso às Forças Armadas é 'conquista de mais um marco histórico antidiscriminação'.

