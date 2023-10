Sindicatos médicos admitem aumento de 30% ao longo de três anos. Mas Ministério da Saúde não deverá ir 'muito mais além' do que propôs

Os sindicatos médicos admitem a possibilidade de fasear, ao longo dos próximos três anos, as três principais exigências que apresentaram ao Ministério da Saúde na reunião negocial desta sexta-feira.

A FNAM e o SIM apresentaram à tutela uma contraproposta negocial na qual exigem a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho no Serviço de Urgência (uma redução face às atuais 18 horas) e ainda um aumento salarial transversal de 30%. E dizem que houve abertura do governo para negociar.

Ainda assim, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, adianta ao Observador que o ministro da Saúde colocou contrapartidas. Na reunião, que a sindicalista diz ter decorrido “com toda a cordialidade e boa educação”, Manuel Pizarro admitiu um headtopics.com

regime de 35 horas, mas “à custa do descanso compensatório depois de os médicos fazerem uma noite”, e 12 horas de urgência semanais, em troca de um aumento do número limite de horas extra . “Apresentámos as nossas propostas, explicando o nosso ponto de vista, e o senhor ministro comentou as propostas, mas sempre com muitas reticências”, adiantou Joana Bordalo e Sá, acrescentando que o ministro não referiu a existência de nenhuma limitação orçamental por parte do Ministério das Finanças. “A limitação parece ser mais ideológica”, sublinha.

